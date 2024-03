Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit einem Abschlag von 0,61 Prozent. Auch die Eröffnung der europäischen Leitbörsen wird im Minus erwartet. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Entscheidungen.

Die Aufmerksamkeit gilt laut Helaba-Analysten vor allem der Entscheidung der US-Notenbank am frühen Abend. "Mit einer Veränderung der Leitzinsen wird nicht gerechnet und angesichts der jüngst auf der Oberseite überraschenden Inflationsentwicklung dürfte es eine Gratwanderung für die Fed werden, baldige Lockerungen der Geldpolitik in Aussicht zu stellen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Schoeller-Bleckmann mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 das Betriebsergebnis (EBIT) von 96 auf 102 Mio. Euro leicht steigern.

Nach Börsenschluss wird zudem das Immobilienunternehmen CA Immo Zahlen für das Jahr 2023 präsentieren.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit Zuwächsen aus dem Handel begeben. Der ATX steigerte sich um 0,72 Prozent auf 3.453,88 Einheiten. Unter den Einzelwerten stabilisierten sich die Aktien von Lenzing mit plus 6,8 Prozent, nachdem die Papiere am Freitag mit minus 13 Prozent auf Talfahrt gegangen waren. Schwache Geschäftszahlen zum Jahr 2023 hatten Händler dazu veranlasst, das Papier aus ihren Portfolios zu werfen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +6,84% 26,55 Euro Raiffeisen Bank International +2,20% 19,52 Euro UBM Development +1,56% 19,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -4,76% 0,80 Euro Polytec -3,24% 3,28 Euro Palfinger -2,99% 22,70 Euro

ISIN AT0000999982