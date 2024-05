Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Feiertagshandel am Donnerstag mit Verlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX zeigte rund eine Viertelstunde vor Handelsauftakt ein Minus von 1,1 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden zum Start minimale Gewinne erwartet. Insgesamt dürfte es an den Märkten am heutigen Feiertag nur wenig Aktivität geben.

Wichtige Unternehmensmeldungen lagen in der Früh vorerst nicht vor. Positive Konjunkturimpulse kamen aus China. Ein Exportplus im April und ein über den Erwartungen liegendes Importwachstum nähren die Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung in China.

Mit Spannung erwartet wird jetzt die heute angesetzte Zinsentscheidung der Bank of England. "Mit einer Zinssenkung wird nicht gerechnet, wohl aber im weiteren Verlauf des Jahres, im Fahrwasser vor allem der EZB und der Fed", schreiben die Analysten der Helaba. Impulse könnten am Nachmittag auch die in den USA anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe liefern.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,31 Prozent schwächer bei 3.634,69 Punkten geschlossen. Für Bewegung sorgte ein Reigen an Quartalszahlen. Stark gesucht waren nach Meldung von Zahlen Lenzing-Aktien und schossen um 10 Prozent nach oben. Titel der Post legten nach Zahlen 5,4 Prozent zu. Im Minus schlossen nach Ergebnisvorlagen Addiko Bank und Verbund.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +9,98% 34,15 Euro Post +5,35% 31,50 Euro Vienna Insurance Group +2,18% 30,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -3,85% 37,50 Euro Addiko Bank -3,41% 17,00 Euro voestalpine -3,36% 24,70 Euro

mik

ISIN AT0000999982