Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit deutlichen Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,53 Prozent. Schwache Vorgaben aus den USA dürfen auch diesseits des Atlantiks auf die Stimmung drücken - die Wall Street hatte am Vortag deutlich nachgegeben, unter anderem lasteten wieder aufgeflammte Zinssorgen auf der Marktstimmung.

"In den USA zögern Vertreter der Notenbank mit der Zinswende. Sie warten auf weitere Beweise, dass sich die Inflation in Richtung des Ziels von zwei Prozent bewegt. Auch das konjunkturelle Umfeld spielt eine wichtige Rolle", schreiben die Experten der Helaba. Heute stehen in den USA die Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter zur Veröffentlichung an.

In Wien gab die UNIQA vorbörslich Quartalszahlen bekannt. Der Versicherer hat im ersten Quartal mehr verdient. Die verrechneten Prämien (inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung) stiegen um 10,9 Prozent auf 2,18 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Steuern legte um 16,8 Prozent auf 145,1 Mio. Euro zu, unterm Strich stand ein Konzernergebnis von 106,9 Mio. Euro (plus 5,9 Prozent).

Daneben gab es eine Analystenstimme zur Raiffeisen Bank International. Nach dem geplatzten Strabag-Deal haben die Analysten der Erste Group das Rating für die Aktien der RBI von "Buy" auf "Accumulate" zurückgenommen und das Kursziel von 24,0 auf 20,6 Euro gesenkt.

Am Donnerstag hatte der ATX um moderate 0,24 Prozent auf 3.767,95 Einheiten zugelegt. Die Aktien von Porr und Schoeller-Bleckmann (SBO) standen nach der Vorlage von Zahlen im Fokus der Anleger. Die Aktien von SBO reagierten mit einem deutlichen Abschlag von 6,9 Prozent auf die Ergebnispräsentation. Der Ölfeldausrüster hat im 1. Quartal 2024 bei leicht rückläufigem Umsatz deutlich weniger Gewinn gemacht - nach Steuern blieb ein Überschuss von 15,0 Mio. Euro, nach 21,3 Mio. Euro im gleichen Quartal des Vorjahres.

Die Porr-Titel gaben um ein Prozent auf 14,06 Euro nach. Der Baukonzern Porr steigerte im abgelaufenen Jahresviertel den Gewinn vor Steuern von 4,5 Mio. auf 8 Mio. Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Zumtobel +3,07% 6,04 Euro Frequentis +1,85% 27,50 Euro UBM Development +1,77% 20,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -6,94% 42,90 Euro Marinomed -5,77% 14,70 Euro Warimpex -4,88% 0,78 Euro

