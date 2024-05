Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX stand rund 45 Minuten vor Handelsbeginn um 0,88 Prozent tiefer. Das europäische Umfeld wird nach schwachen Vorgaben von den Übersee-Börsen ebenfalls mit Kursverlusten erwartet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fällt feiertagsbedingt dünn aus. Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger auf die USA. Dort werden neben Zahlen vom Arbeitsmarkt unter anderem Daten zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal erwartet.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,59 Prozent schwächer bei 3.651,16 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte von Ängsten vor weiter hohen Zinsen.

Impulse lieferten einige Unternehmensmeldungen. Strabag-Aktien ermäßigten sich nach einem verhaltenen Auftakt um 0,4 Prozent. Die Zahlen der Baukonzerns erfüllten weitgehend die Markterwartungen. UBM Development büßten nach Zahlen 1,0 Prozent ein. Der Immobilienentwickler rechnet nach einem weiteren Quartalsverlust erst 2025 wieder damit, Gewinne zu schreiben.

Unter den Versorgern fielen EVN-Aktien nach Zahlen zum ersten Halbjahr 2023/24 um 0,5 Prozent. Niedrigere Großhandelspreise für Strom und Erdgas in den Kernmärkten, die schwächere Konjunktur, aber auch das warme Wetter machten dem Versorger zu schaffen. Der Umsatz fiel um 17,7 Prozent, das Konzernergebnis um 8,3 Prozent.

Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) reagierten kaum auf die vorgelegten Zahlen und beendeten den Tag mit einem kleinen Abschlag von 0,2 Prozent. Der Versicherer hat im ersten Quartal 2024 einen Zuwachs bei den verrechneten Prämien verzeichnet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +1,20% 11,84 Euro AMAG +0,37% 26,80 Euro Agrana +0,37% 13,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -4,10% 37,40 Euro AT&S -3,88% 21,30 Euro BAWAG -3,31% 59,85 Euro

ger

ISIN AT0000999982