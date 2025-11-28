ATX
|
5 009,77
|
26,50
|
0,53 %
|
28.11.2025 08:56:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet
Wichtige Nachrichten zu österreichischen Unternehmen lagen in der Früh nicht vor. Aus den USA werden feiertagsbedingt keine wichtigen Daten erwartet. In Deutschland werden im Laufe des Vormittags die Arbeitslosenzahlen vom November veröffentlicht. Interesse gibt es zudem an den am Nachmittag anstehenden vorläufigen Verbraucherpreisen in den großen Volkswirtschaften wie Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.
Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas schwächer geschlossen. Der ATX gab nach dem Rekordstand vom Vortag leicht nach und beendete den Tag mit einem Minus von 0,35 Prozent und 4.983,27 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Die größten Verlierer waren voestalpine mit einem Minus von 2,5 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten verloren RBI und OMV jeweils 1,3 Prozent. Aktien der Porr büßten 2,1 Prozent ein. Gut gesucht waren AT&S und setzten die Rally vom Vortag mit einem Plus von 3,7 Prozent etwas weiter fort. Gesucht waren auch Lenzing und stiegen um 2,6 Prozent.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
FACC +5,36% 10,62 Euro Frequentis +4,39% 66,60 Euro Agrana +3,96% 11,80 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Pierer Mobility -4,87% 16,42 Euro Semperit -2,73% 12,82 Euro voestalpine -2,49% 36,74 Euro
rst/mik
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 009,77
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.