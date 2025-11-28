ATX

5 009,77
26,50
0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
28.11.2025 08:56:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag etwas schwächer in den Handel starten. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von 0,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird zum Handelsstart wegen des Black Fridays in den USA wenig Aktivität erwartet.

Wichtige Nachrichten zu österreichischen Unternehmen lagen in der Früh nicht vor. Aus den USA werden feiertagsbedingt keine wichtigen Daten erwartet. In Deutschland werden im Laufe des Vormittags die Arbeitslosenzahlen vom November veröffentlicht. Interesse gibt es zudem an den am Nachmittag anstehenden vorläufigen Verbraucherpreisen in den großen Volkswirtschaften wie Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.

Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas schwächer geschlossen. Der ATX gab nach dem Rekordstand vom Vortag leicht nach und beendete den Tag mit einem Minus von 0,35 Prozent und 4.983,27 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Die größten Verlierer waren voestalpine mit einem Minus von 2,5 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten verloren RBI und OMV jeweils 1,3 Prozent. Aktien der Porr büßten 2,1 Prozent ein. Gut gesucht waren AT&S und setzten die Rally vom Vortag mit einem Plus von 3,7 Prozent etwas weiter fort. Gesucht waren auch Lenzing und stiegen um 2,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +5,36% 10,62 Euro Frequentis +4,39% 66,60 Euro Agrana +3,96% 11,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility -4,87% 16,42 Euro Semperit -2,73% 12,82 Euro voestalpine -2,49% 36,74 Euro

rst/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 009,77 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen