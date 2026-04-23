Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag zum Handelsauftakt eine schwächere Tendenz aufweisen. Bankenindikationen zeigten den ATX mit minus 0,78 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen sollte es mit den Aktienkursen trotz positiver US-Vorgaben mit einem neuen Rekordhoch an der Nasdaq bergab gehen.

Experten verwiesen vor allem auf die weiter steigenden Rohölpreise als Belastungsfaktor. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei zudem geprägt von Verunsicherung und Anspannung. Meldungen zum Nahost-Konflikt sind marktbestimmend, schreiben die Helaba-Analysten, dennoch sollten heute nach Einschätzung der Experten die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone nicht unbeachtet bleiben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und erhöhte ihr Kursziel für die Andritz-Aktie von 71,9 auf 86,0 Euro. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Anlagenbauers bestätigt. Am Mittwoch schlossen die Andritz-Papiere bei 68,5 Euro.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit einer schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,73 Prozent auf 5.809,61 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte Kursrückgänge zu sehen.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld. Die Telekom-Aktie reagierte mit plus 3,2 Prozent. Laut Analysten der Erste Group lagen die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis über den Markterwartungen als auch über den eigenen Prognosen.

EuroTeleSites kletterten um 5,5 Prozent hoch. Der Umsatzausweis lag nach Einschätzung der Erste Group im Rahmen der Erwartungen, der Nettogewinn überraschte aber positiv.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

EuroTeleSites +5,49% 4,80 Euro Schoeller-Bleckmann +5,34% 37,45 Euro RHI Magnesita +3,53% 32,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AMAG -3,70% 28,60 Euro FACC -2,92% 13,32 Euro BAWAG -2,46% 150,90 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982