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24.04.2026 08:24:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet
Auf Wochensicht deutet sich für den heimischen Leitindex somit ein Verlust von rund drei Prozent an. Vergangene Woche hatte der heimische Leitindex noch bei 5.972 Zählern ein neues Allzeithoch gesetzt, bevor mit dem Ausbleiben von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder Ernüchterung einkehrte.
Vor diesem Hintergrund bleibt der Ölpreis der Sorte Brent mit fast 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Iran zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich des US-Regionalkommandos Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Irak vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten.
Unter den Einzelwerten blieb die Meldungslage sehr ruhig. BAWAG und die Österreichische Post werden ex Dividende gehandelt. Daneben könnten AT&S einen Blick wert sein. Zuletzt war die starke Kursrally des Chip-Zulieferers ins Stocken geraten, nun legte der US-Kunde Intel überraschend starke Zahlen vor.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,07 Prozent höher bei 5.813,69 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
AUSTRIACARD +8,12% 7,59 Euro Zumtobel +2,22% 3,69 Euro Andritz +2,19% 70,00 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
AMAG -2,45% 27,90 Euro DO&CO -2,36% 173,40 Euro Schoeller-Bleckmann -2,14% 36,65 Euro
spa/rst
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