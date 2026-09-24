ATX

6 882,04
-26,24
-0,38 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
24.09.2026 08:30:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer schwächeren Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn mit einem Abschlag von 0,3 Prozent. An den europäischen Leitbörsen werden zum Sitzungsauftakt ebenfalls Kursrückgänge indiziert.

Negative Vorgaben hatte am Vorabend die Wall Street geliefert, diese könnten nun auch in Europa die Aktienkurse belasten. Steigende Ölpreise und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten an der Wall Street für wieder zunehmende Inflationssorgen und verstärkten Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank.

Positive Impulse für das Geschehen an den Aktienmärkten blieben laut Helaba-Analysten aus. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene erneut eine sehr dünne Meldungslage vor.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh etwas leichter geschlossen, nachdem er sich im Verlauf noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der ATX gab 0,17 Prozent auf 6.908,28 Punkte nach. Im Frühgeschäft hatte der heimische Leitindex noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

RHI Magnesita +1,52% 33,50 Euro Raiffeisen Bank International +1,50% 64,25 Euro Schoeller-Bleckmann +1,37% 29,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Porr -7,82% 32,40 Euro Wienerberger -2,54% 17,65 Euro AMAG -2,19% 26,80 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 882,04 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt Gewinne ein -- DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen