Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Nachdem die Wiener Börse gestern gut behauptet aus dem Tag gegangen ist, dürfte es heute zum Start nach unten gehen. Belastet werden die Börsen von schwachen Vorgaben aus den USA und Asien. Auf die Laune drücken einmal mehr KI- und Halbleiterwerte. Der heimische Leitindex ATX wurde von einer Bankenindikation rund 40 Minuten vor Handelsbeginn mit minus 0,9 Prozent bei 6.336 Punkten taxiert. Ähnlich sieht es an den europäischen Börsen aus.

Die Anleger warten hauptsächlich auf Ausgang der heutigen US-Kongresswahlen. Bei den sogenannten "Midterms" geht es um die künftigen Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Ergebnisse werden aber erst am Mittwoch erwartet. US-Präsident Donald Trump droht eine herbe Niederlage seiner republikanischen Partei. Seine Umfragewerte haben jüngst einen Tiefpunkt erreicht. Kein US-Präsident war je unbeliebter und dies trotz der soliden Arbeitsmarktlage und des zuletzt robusten Wachstums, fassen die Experten der Helaba in ihrem Kommentar zusammen. Interessant könnte werden, wie Trump auf eine vor allem knappe Niederlage reagieren wird.

Druck wird heute wahrscheinlich von wieder steigenden Ölpreisen nach neuen Angriffen des US-Militärs auf Ziele im Iran kommen. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner bei 106,12 US-Dollar gehandelt und damit etwa 1,3 Prozent höher als am Montag. Zu Wochenbeginn hatte der Brent-Preis knapp acht Prozent nachgegeben.

In Österreich hat heute die Raiffeisen Bank International (RBI) bekanntgegeben, den Gewinn nach neun Monaten um zehn Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert zu haben. Außerdem sei die Übernahme der rumänischen Garanti Bank abgeschlossen worden. Gestern sind RBI-Aktien zuletzt mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 56,40 Euro gehandelt worden.

Der Motorradhersteller Bajaj Mobility hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Profitabilität gesteigert. Der Konzernumsatz kletterte um 57,0 Prozent auf 351,1 Mio. Euro, womit nach neun Monaten 1 Mrd. Euro überschritten wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 11,3 Mio. Euro, nach bereinigten minus 71 Mio. Euro im Vorjahresquartal, wie die KTM-Mutter am Dienstag mitteilte. Bajaj gewannen gestern im ATX Prime-Segment satte 11,4 Prozent auf 38,25 Euro.

Am Montag hatte der ATX um 0,16 Prozent höher bei 6.430,27 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Bajaj Mobility +11,35% 38,25 Euro Wienerberger +4,74% 17,00 Euro Flughafen Wien +3,47% 53,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Polytec -10,61% 4,38 Euro Kapsch TrafficCom -3,33% 3,77 Euro Schoeller-Bleckmann -3,19% 28,85 Euro

moe/ger

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