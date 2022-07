Wiener Aktienmarkt vorbörslich sehr fest erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit deutlichen Zuwächsen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 1,26 Prozent höher. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen klar positiven Handelsauftakt an. Positive Vorgaben lieferten zudem die Überseebörsen in New York und in Asien.

Experten verweisen aber auf die bestehenden Risikofaktoren. "Die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Perspektiven ist weiterhin hoch, denn neben den hohen Inflationsraten, die die Konsumlaune und -möglichkeiten beschränken, belasten auch die Zinsperspektive sowie die anhaltenden Lieferprobleme und Material- und Personalknappheiten", formulierten die Helaba-Analysten. Zudem drohe eine Gaskrise in Mitteleuropa, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Agrana mit präsentierten Ergebnissen ins Blickfeld der Anleger. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis stieg von 12,1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nun 36,1 Mio. Euro. Die Erste Group bewertete das Zahlenwerk als über den Prognosen.

Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank und stufte die AT&S-Aktie von "Hold" auf "Sell" ab. Das Kursziel wurde zudem von 27 auf 38 Euro nach oben revidiert.

Die Wiener Börse hat den Mittwochshandel mit Verlusten bestritten. "Die Finanzmärkte bleiben in einer nervösen Grundstimmung und einem anhaltenden Risk-off-Modus", formulierten die Helaba-Experten. Der ATX schloss um 0,61 Prozent tiefer bei 2.762,36 Einheiten.

Branchenseitig drehten im Späthandel europaweit insbesondere die Titel von Erdölunternehmen ins Minus. Hierzulande sackten die Aktien der OMV trotz einer Kurszielaufstockung der Deutsche Bank auf 47,3 Euro deutlich ab. Sie verloren 2,2 Prozent auf 38,9 Euro. Die Aktien der Schoeller-Bleckmann verbilligten sich um satte 5,2 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982