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08.04.2026 08:37:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich sehr fest erwartet - ATX plus 3,76 %
Wichtig für die Aktienmärkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormuz nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Ölpreise rutschten daraufhin deutlich ab. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.
Markige Drohungen gegen den Iran haben Europas Börsen am Vortag noch mehrheitlich in die Verlustzone geschickt. Dem konnte sich auch der Wiener Aktienmarkt nicht entziehen. Der Leitindex ATX verlor am Dienstag zu Handelsschluss 0,26 Prozent auf 5.443,35 Punkte.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
AMAG +1,48% 27,40 Euro Telekom Austria +1,41% 9,33 Euro OMV +1,11% 63,60 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
AUSTRIACARD -5,39% 6,67 Euro Frequentis -5,01% 73,90 Euro Kapsch TrafficCom -4,53% 5,06 Euro
ste/moe
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