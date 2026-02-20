ATX
|
5 807,44
|
18,91
|
0,33 %
|
20.02.2026 08:40:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich stabilisiert erwartet
Am Vormittag dürften Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Obwohl mit einer leichten Verbesserung der Stimmungslage gerechnet wird, sollten den Ökonomen der Helaba zufolge die Erwartungen nach enttäuschenden ZEW-Umfragedaten "nicht zu hochgesteckt werden". In den USA liege dann später der Fokus auf der ersten Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal. Eine Wachstumsrate von annualisiert rund 3 Prozent würde nach Helaba-Einschätzung nicht dazu beitragen, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed zu forcieren.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,55 Prozent schwächer bei 5.788,53 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
AMAG +2,92% 28,20 Euro Kapsch TrafficCom +2,86% 5,76 Euro Semperit +2,15% 13,30 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Strabag -7,19% 90,40 Euro AT&S -2,49% 50,90 Euro Polytec -2,30% 3,83 Euro
spa/szk
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 807,44
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.