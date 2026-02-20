ATX

Wiener Aktienmarkt vorbörslich stabilisiert erwartet

An der Wiener Börse dürfte sich am Freitag vor wichtigen Datenveröffentlichungen nicht allzu viel tun. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 5.788 Punkten praktisch auf Vortagesniveau. Im europäischen Umfeld werden die Indizes nach dem schwächeren Vortag etwas erholt erwartet.

Am Vormittag dürften Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Obwohl mit einer leichten Verbesserung der Stimmungslage gerechnet wird, sollten den Ökonomen der Helaba zufolge die Erwartungen nach enttäuschenden ZEW-Umfragedaten "nicht zu hochgesteckt werden". In den USA liege dann später der Fokus auf der ersten Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal. Eine Wachstumsrate von annualisiert rund 3 Prozent würde nach Helaba-Einschätzung nicht dazu beitragen, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed zu forcieren.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,55 Prozent schwächer bei 5.788,53 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AMAG +2,92% 28,20 Euro Kapsch TrafficCom +2,86% 5,76 Euro Semperit +2,15% 13,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Strabag -7,19% 90,40 Euro AT&S -2,49% 50,90 Euro Polytec -2,30% 3,83 Euro

spa/szk

ISIN AT0000999982

