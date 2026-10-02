ATX

6 718,25
39,84
0,60 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.10.2026 08:31:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich stabilisiert erwartet

Nach dem tiefroten Start ins Schlussquartal dürfte sich der ATX am Freitag zunächst stabilisieren. Vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und angesichts andauernd hoher Ölpreise dürften die Anleger aber weiterhin zurückhaltend agieren. Eine Bankenindikation taxierte den österreichischen Leitindex rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.703 Punkten und damit 0,4 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird leicht erholt erwartet.

Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem europäischen Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz. Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf. Der Helaba bereitet die Lage in Frankreich jedoch Sorgen, denn französische Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentierten gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen mit einem Aufschlag, den es zuletzt während der Euro-Schuldenkrise 2012 gegeben habe.

Datenseitig stehen zunächst die Inflationsdaten aus der Eurozone an. Angesichts deutlich gestiegener Inflationsraten in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sollte eine kräftig erhöhte EWU-Inflation nicht überraschen, warnen die Ökonomen der Helaba.

Am Nachmittag dürfte dann das Hauptinteresse beim monatlichen US-Arbeitsmarktbericht liegen. Wegen positiver Vorgaben "rechnen wir mit einem moderaten Beschäftigungsplus, sodass keine grundsätzlichen Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten, auch wenn die Dynamik gegenüber dem soliden Augustwert abnehmen dürfte", schreiben die Helaba-Experten.

Bei Lenzing nahm die Bank Berenberg ihre erst vor wenigen Monaten ausgesprochene Kaufempfehlung zurück. Die gestiegenen Rohstoffpreise für Baumwolle und Viskose hätten sich nicht im erwarteten Umfang in den Ergebnissen des Faserherstellers widergespiegelt, bemängelte Analyst Sebastian Bray. Das neue Anlagevotum lautet "Hold" mit einem deutlich niedrigerem Kursziel von 17 Euro.

Auch zur Palfinger gab es negatives Analystenfeedback. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel von 47 auf 41 Euro, hielt aber ihre Kaufempfehlung aufrecht.

Am Donnerstag hatte der ATX um 2,59 Prozent schwächer bei 6.678,41 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Polytec +1,75% 5,80 Euro AT&S +0,75% 202,00 Euro RHI Magnesita +0,56% 35,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -6,25% 19,50 Euro Raiffeisen Bank International -5,64% 58,60 Euro Erste Group -4,54% 115,60 Euro

spa/rst

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 718,25 0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:32 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22:24 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
22:12 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
20:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen