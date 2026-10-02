Wiener Aktienmarkt vorbörslich stabilisiert erwartet

Nach dem tiefroten Start ins Schlussquartal dürfte sich der ATX am Freitag zunächst stabilisieren. Vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und angesichts andauernd hoher Ölpreise dürften die Anleger aber weiterhin zurückhaltend agieren. Eine Bankenindikation taxierte den österreichischen Leitindex rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.703 Punkten und damit 0,4 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird leicht erholt erwartet.

Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem europäischen Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz. Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf. Der Helaba bereitet die Lage in Frankreich jedoch Sorgen, denn französische Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentierten gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen mit einem Aufschlag, den es zuletzt während der Euro-Schuldenkrise 2012 gegeben habe.

Datenseitig stehen zunächst die Inflationsdaten aus der Eurozone an. Angesichts deutlich gestiegener Inflationsraten in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sollte eine kräftig erhöhte EWU-Inflation nicht überraschen, warnen die Ökonomen der Helaba.

Am Nachmittag dürfte dann das Hauptinteresse beim monatlichen US-Arbeitsmarktbericht liegen. Wegen positiver Vorgaben "rechnen wir mit einem moderaten Beschäftigungsplus, sodass keine grundsätzlichen Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten, auch wenn die Dynamik gegenüber dem soliden Augustwert abnehmen dürfte", schreiben die Helaba-Experten.

Bei Lenzing nahm die Bank Berenberg ihre erst vor wenigen Monaten ausgesprochene Kaufempfehlung zurück. Die gestiegenen Rohstoffpreise für Baumwolle und Viskose hätten sich nicht im erwarteten Umfang in den Ergebnissen des Faserherstellers widergespiegelt, bemängelte Analyst Sebastian Bray. Das neue Anlagevotum lautet "Hold" mit einem deutlich niedrigerem Kursziel von 17 Euro.

Auch zur Palfinger gab es negatives Analystenfeedback. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel von 47 auf 41 Euro, hielt aber ihre Kaufempfehlung aufrecht.

Am Donnerstag hatte der ATX um 2,59 Prozent schwächer bei 6.678,41 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Polytec +1,75% 5,80 Euro AT&S +0,75% 202,00 Euro RHI Magnesita +0,56% 35,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -6,25% 19,50 Euro Raiffeisen Bank International -5,64% 58,60 Euro Erste Group -4,54% 115,60 Euro

spa/rst

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