Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Handelswoche zunächst stabilisierten. Eine Bankenindikation taxierte den heimischen Leitindex ATX rund 20 Minuten vor dem Handelsstart mit 0,01 Prozent knapp im Plus. Das europäische Umfeld wird deutlicher im Plus erwartet. Die vergangene Handelswoche war vom anhaltenden Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion geprägt.

Am Freitag hatte der Ausverkauf bei den Technologiewerten auch den ATX stark in Mitleidenschaft gezogen. An seinem siebenten Verlusttag in Folge hatte der heimische Leitindex den Abwärtstrend beschleunigt und letztlich 2,74 Prozent auf 6.204,21 Punkte verloren. Im Tagestief hatte er zudem den tiefsten Stand seit Mitte Juni markiert. Mit einem Abschlag von kumuliert 6,8 Prozent hatte der ATX die schwächste Woche seit April 2025 hinter sich gebracht.

Die erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten spielt bei den in dieser Woche anstehenden Stimmungsindikatoren zunächst aber keine Rolle, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Am Montag werden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in Frankreich, Deutschland und der Eurozone veröffentlicht. "Umfragen unter Finanzmarktteilnehmern (sentix, ZEW) liefern per saldo positive Signale, sodass die Hoffnung besteht, dass sich auch die Stimmung im Unternehmenssektor leicht aufgehellt hat", so die Experten. Zwar seien die Energiepreise weiterhin hoch, sie liegen jedoch deutlich unter den Hochs von Ende Oktober. Für das ifo-Geschäftsklima Deutschland (Veröffentlichung am Dienstag) wird ebenfalls ein solider Wert erwartet.

Unternehmensseitig ist es zum Start der neuen Handelswoche eher ruhig. Die Analysten der Erste Group stuften ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 42,0 auf 44,90 Euro hoch. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Anlagevotum "Accumulate" auf "Buy" für die Titel des Baukonzerns gehoben. Die Titel der Porr hatten am Freitag bei 33,55 Euro geschlossen.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Freitag:

Semperit AG Holding 2,27 % 15,75 Euro UNIQA 1,32 % 18,44 Euro Kapsch TrafficCom 1,23 % 3,29 Euro AT&S -14,47 % 97,50 Euro Mayr-Melnhof -6,65 % 68,80 Euro Frequentis -6,19 % 63,60 Euro

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