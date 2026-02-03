Wiener Aktienmarkt vorbörslich stark erwartet

Am Wiener Börse wird voraussichtlich mit höheren Notierungen in den Dienstag starten und könnte damit den Lauf von Montagnachmittag fortsetzen. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsstart bei einem Plus von 1,6 Prozent. Am Montag hatte der ATX um 0,95 Prozent höher bei 5.658 Punkten geschlossen. Auch die wichtigsten europäischen Börsen zeigten vorbörslich eine gute Aufwärtstendenz.

Datenseitig wird von Experten ein ruhiger Tag erwartet. Die Analysten von Helaba sehen seitens Datenveröffentlichungen keine echten Schwergewichte im Kalender. Einzig von Interesse könnten die Umfrageergebnisse des Bank Lending Survey der Europäischen Zentralbank (EZB) sein.

Von den Unternehmen könnten heute AT&S, das die Ergebnisse der ersten drei Quartale vorlegt, Frequentis und die Erste Group von Interesse werden. Das Analysehaus Barclays erwartet von der Erste Group ein starkes viertes Quartal und behält die Einstufung "Overweight" bei. Das Kursziel wird aber von 106,00 auf 118,00 Euro erhöht. Am Montag ist die Bank-Aktie mit plus 0,7 Prozent auf 110,30 Euro aus dem Handel gegangen.

Frequentis wiederum hat gestern Abend mehr Umsatz und Gewinn für 2025 gemeldet. Der Umsatz stieg von 480 Mio. Euro 2024 auf 580 Mio. Euro, der operative Gewinn (Ebit) von 32 auf 47 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Am Montag beendete das Technologieunternehmen den Tag mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent auf 82,60 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag

AT&S +9,19% 41,60 Euro Austriacard +3,96% 7,61 Euro UNIQA +2,56% 16,04 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Verbund -1,86% 60,80 Euro Polytec -1,45% 4,07 Euro Lenzing -1,18% 25,20 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982