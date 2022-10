Wiener Aktienmarkt vorbörslich stark im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit satten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.40 Uhr um satte 1,3 Prozent tiefer. Auch das europäische Börsenumfeld wird deutlich tiefer erwartet.

Im Fokus stehen heute die Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA, die neuen Aufschluss über die Verfassung der Industrie in Zeiten hoher Inflation und schnell steigender Zinsen geben werden. Die Märkte preisen in diesem Zusammenhang mehr und mehr das Risiko einer Rezession ein.

Zuvor war noch am Sonntag die Stimmung in der japanischen Wirtschaft, die sich im abgelaufenen Quartal verschlechtert hat, in den Mittelpunkt gerückt. Der Gesamtindex für die großen Industrieunternehmen sank im September auf plus acht gegenüber plus neun im Juni und blieb damit hinter der mittleren Marktprognose von plus elf zurück. Es ist die dritte Verschlechterung in Folge in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Die Wiener Börse hatte am Freitag noch mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,68 Prozent auf 2.691,95 Einheiten. Starke Gewinne verzeichneten die Aktien der Polytec, aber auch die wichtigsten heimischen Bankentitel konnten deutlich zulegen, darunter BAWAG mit plus 4,07 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Polytec +5,47% 4,54 Euro BAWAG +4,07% 44,46 Euro AT&S +4,02% 33,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Lenzing -3,46% 55,80 Euro Pierer Mobility -2,90% 57,00 Euro Telekom Austria -2,31% 5,91 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982