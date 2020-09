Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse wird zur Wochenmitte mit Abschlägen erwartet, nachdem am Vorabend erneut starke Verluste an der Wall Street eingesetzt hatten. Eine Bankenindikation signalisierte für den heimischen Leitindex ATX eine halbe Stunde vor Handelsauftakt ein Minus von 0,5 Prozent.

Bereits im asiatischen Handel wurden deutliche Kursabgaben verzeichnet, was nicht zuletzt auf die am Vorabend verzeichneten starken Verluste an der Wall Street zurückzuführen sein dürfte. So hatte der Nasdaq Composite mit Abgaben von mehr als vier Prozent geschlossen; der Dow Jones sackte um mehr als zwei Prozent ab. Am Markt sprach man von einem Verbleib im Korrekturmodus nach der Kursrally der vergangenen Wochen.

Seitens konjunktureller Impulsgeber dürfte sich die Aufmerksamkeit zunehmen auf die am Donnerstag stattfindende Notenbanksitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) richten. Für den Helaba-Analysten Ralf Umlauf lohnt es deswegen einen Blick auf die Inflationserwartungen zu lenken: "Angesichts des jüngsten Strategiewechsels der US-Notenbank stellt sich die Frage, ob auch die EZB ein verändertes Ziel vor Augen hat." Der Druck sich bezüglich des Inflationsziels neu zu positionieren sei enorm gestiegen.

Dass Chinas Wirtschaft sich nur langsam von den Auswirkungen der Coronapandemie zur erholen scheint, dürfte ebenfalls ins Gewicht gefallen sein. Die chinesischen Erzeugerpreise sind im August den siebenten Monat in Folge gefallen. Allerdings verzeichneten sie den langsamsten Rückgang im Jahresvergleich seit März.

Ebenfalls im Blickfeld dürfte das zumindest vorrübergehende Aussetzen einer Impfstoffstudie von AstraZeneca liegen. Der britische Pharmakonzern vermute starke Nebenwirkungen beim bisher vielversprechenden Impfstoffkandidaten "AZD1222", was eine Impfpause ausgelöst habe, um die Überprüfung der Sicherheitsdaten zu ermöglichen, schreibt ein Internetportal unter Berufung auf eine Sprecherin des Unternehmens.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,50 Prozent schwächer bei 2.217,79 Punkten geschlossen. Starke Abgaben verzeichneten aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Ölpreise die Papiere der Erdölkonzerne OMV (minus 3,6 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 4,3 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Palfinger +4,58% 22,85 Euro Addiko Bank +1,60% 6,98 Euro Polytec +0,95% 5,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Strabag -4,92% 25,10 Euro Schoeller-Bleckmann -4,26% 23,60 Euro Rosenbauer -3,90% 32,00 Euro

ISIN AT0000999982