Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 0,7 Prozent tiefer. Weiterhin im Fokus steht der Ukraine-Konflikt.

Die ukrainische Führung lehnte am Montag in der Früh ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol ab, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. Allerdings preisen die US-Märkte weiterhin ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland ein, hieß es am Markt. Auch der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu hatte zuletzt angedeutet, dass beide Seiten einem Übereinkommen näher kommen würden.

"Datenseitig gestaltet sich der Wochenauftakt zunächst ruhig und erst ab Mittwoch kommt etwas Schwung aufseiten der Veröffentlichung von Konjunkturdaten auf", kommentierten die Experten der Helaba die fehlenden makroökonomischen Einflüsse auf den Markt zu Wochenbeginn. Lediglich Daten zu den Erzeugerpreisen in Deutschland zum Februar wurden veröffentlicht. Diese fielen etwas schwächer aus als erwartet.

Unternehmensseitig blieb es in der Früh ruhig. Die Experten der Erste Group hatten sich mit einer neuen Studie zur CA Immo zu Wort gemeldet. Die Aktien bleiben weiterhin mit "Accumulate" bewertet, das neue Kursziel liegt nach vormals 43 Euro nun bei 34 Euro. Am Freitag hatten sie bei 29,6 Euro geschlossen.

Am Freitag hatte der ATX um 0,81 Prozent höher bei 3.361,21 Punkten geschlossen. Im Zentrum des Handelstag stand erneut der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine.

Die heimischen Bankenwerte bewegten sich am Freitag uneinheitlich. Einerseits gab es für die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) klare Verluste von 2,4 Prozent und auch die Anteile der Addiko Bank gingen um fast 3 Prozent schwächer aus dem Handel. Hingegen schlossen die Aktien der Erste Group um deutliche 3,2 Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Palfinger +4,91% 27,75 Euro Flughafen Wien +3,70% 28,00 Euro Erste Group +3,23% 33,27 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom -4,13% 12,08 Euro Addiko Bank -2,93% 11,60 Euro Warimpex -2,86% 0,82 Euro

