Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit klaren Verlusten in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation notierte um 8.15 Uhr 1,6 Prozent tiefer. Schwache Vorgaben vom Freitagabend lasteten auf den heimischen Markt. So hatten die Aktienindizes an der Wall Street deutlich tiefer geschlossen: Der S&P-500 gab um mehr als dreieinhalb Prozent nach, der Nasdaq Composite um mehr als vier Prozent.

Vor dem Hintergrund der Fed-Geldpolitik wird der heute anstehende ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten wohl große Beachtung finden, erklärten die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Hinweise darauf, dass sich damit die Zinserwartungen in den USA nochmals deutlich verändern, gibt es aber nicht."

Unter den Einzelwerten standen in der Früh keine weiteren Ergebnisse nach dem Zahlenreigen zum Schluss der Vorwoche an. Zu beachten ist, dass Semperit und Verbund zum Wochenanfang mit Dividenden-Abschlag gehandelt werden.

Die Wiener Börse war am Freitag mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss um 0,52 Prozent fester bei 3.286,05 Punkten. Schwache Zahlen der Post hatten die Titel des heimischen Logistikers belastet. Andritz steigerten sich dagegen nach Ergebnissen um 7,2 Prozent klar.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Andritz +7,2 % 40,76 Euro OMV +5,6 % 49,10 Euro Wienerberger +3,4 % 27,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Post -8,1 % 30,70 Euro Erste Group -4,1 % 29,66 Euro Porr -3,4 % 12,08 Euro

ISIN AT0000999982