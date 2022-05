Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in die neue Handelswoche starten. Vorgaben aus den USA und Asien waren negativ. Eine ATX-Indikation notierte um 8.30 Uhr um 0,72 Prozent tiefer. Bereits in der Vorwoche war es an der heimischen Börse bergab gegangen, am Donnerstag alleine wurden beim ATX Abschläge von über drei Prozent verbucht.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgehört hat. Die Börsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners in der Früh. "Wir haben im Moment überall Risiken. Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger würden sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum sorgen, zudem bleiben die Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Konflikt und die in China erlassenen Pandemie-Einschränkungen ein wichtiger Punkt.

Mit Ausnahme des sentix-Investorenvertrauen, welches sich für Mai laut Konsensschätzungen eintrüben soll, dürften Konjunkturdaten zum Wochenbeginn eine untergeordnete Rolle spielen. Eher könnten geopolitische Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt den Börsenindizes die Richtung vorgeben. So haben sich vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau die G-7-Staaten einen auf einen Ausstieg aus russischem Öl verständigt. Der Gruppe gehören mit Deutschland, Frankreich und Italien auch drei führende EU-Staaten an.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage in der Früh zunächst ruhig. Ex-Dividende werden am heutigen Handelstag die Papiere des Immobilienkonzerns CA Immo gehandelt.

Am Freitag hatte der ATX um 0,98 Prozent schwächer bei 3.120,26 Punkten geschlossen. Im Späthandel vermieste die schwache Eröffnung an der Wall Street den Anlegern die Laune, nachdem zuvor US-Arbeitsmarktdaten etwas Rückenwind geliefert hatten. Nach Zahlen waren Polytec im Fokus gestanden, allerdings schlossen die Aktien prozentuell unverändert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann +4,60% 56,80 Euro Addiko Bank +1,94% 10,50 Euro Rosenbauer +1,83% 38,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Pierer Mobility -3,58% 72,80 Euro Mayr-Melnhof -3,56% 151,60 Euro Lenzing -3,53% 82,00 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982