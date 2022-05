Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,7 Prozent tiefer. Auch an den europäischen Börsen zeichnet sich für den Wochenbeginn eine Eröffnung im Minus ab.

"Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort", kommentierten die Experten der Helaba. Zuletzt sei die Risikobereitschaft wieder größer geworden, von einer dauerhaften Entspannung kann aber nicht gesprochen werden. Als Belastungsfaktoren werden sowohl der Ukraine-Krieg also auch durch China ausgelöste Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme hervorgehoben. Insofern würde es an den Märkten wohl volatil bleiben.

Im Konjunkturfokus stehen Reden von Notenbankern aus Europa und den USA. Überdies wird der Empire-State-Index am frühen Nachmittag veröffentlicht - der erste wichtige Stimmungsindikator des Verarbeitenden Gewerbes im laufenden Monat. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 2,20 Prozent höher bei 3.099,87 Punkten geschlossen. Unter den Einzelwerten standen die Post AG und Agrana nach Zahlen im Fokus. Die Österreichische Post-Papiere legten um 1,4 Prozent zu, während die Agrana-Titel um 0,6 Prozent tiefer schlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Strabag +9,22% 39,10 Euro AT&S +9,07% 49,30 Euro Wienerberger +5,72% 24,04 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Addiko Bank -3,64% 10,60 Euro Marinomed -2,27% 69,00 Euro Frequentis -0,99% 30,00 Euro

sto/pma

ISIN AT0000999982