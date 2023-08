Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag mit Abgaben erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,6 Prozent tiefer. Nahrung erhielten am Berichtstag die globalen Konjunktursorgen durch Nachrichten aus China.

Dort trüben sich die Aussichten für die Wirtschaft, die jahrelang als Zugpferd der globalen Konjunktur galt, weiter ein. Der chinesische Außenhandel zeigt keine Anzeichen einer Erholung. Jüngste Zahlen für den Juli fielen schlechter aus als von Analysten erwartet.

Weitere wichtige Datenveröffentlichungen dürften am Dienstag ausbleiben. "Allerdings lohnt es sich dennoch, das NFIB-Mittelstandsbarometer in den USA zu beachten", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Es liefere Hinweise darauf, inwieweit sich die Stimmung in kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt habe, die das Rückgrat der US-Wirtschaft darstellen und von großer Bedeutung für die Schaffung von Arbeitsplätzen seien.

Am Montag hatte der ATX um 0,20 Prozent höher bei 3.206,41 Punkten geschlossen. Marktbeobachter berichteten von einem verhaltenen Geschäft und verwiesen auf die dünne Meldungslage zu den Unternehmen. Zudem agieren die Investoren mit Blick auf die im Wochenverlauf noch anstehenden Inflationsdaten aus den USA und China derzeit vorsichtig, hieß es weiter.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Zumtobel +4,76% 7,48 Euro Austriacard +3,60% 14,40 Euro FACC +1,64% 6,18 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Polytec -3,06% 4,44 Euro Andritz -1,92% 46,00 Euro Marinomed -1,87% 42,00 Euro

sto/kve

ISIN AT0000999982