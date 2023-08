Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit Abgaben erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,6 Prozent tiefer. Frühmorgendliche Konjunkturdaten aus Deutschland waren wenig überraschend ausgefallen und bewegten kaum.

So lag eine zweite Schätzung zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) entsprechend den Prognosen für das zweite Quartal bei minus 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum ersten Vierteljahr 2023 wurde eine Stagnation verzeichnet. Konjunkturseitig werden im weiteren Verlauf des Vormittags ifo-Daten aus Deutschland publiziert. Die Zahlen zum Geschäftsklima würden laut den Experten der Helaba unter schwachen Vorzeichen stehen.

Überdies wird das Fed-Symposium in Jackson Hole (Wyoming) viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, schrieben die Analysten der Helaba. Am Nachmittag werde dort Fed-Chef Jerome Powell sprechen und am Abend auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Beide Reden werden den Experten zufolge mit Spannung erwartet, weil sich Marktteilnehmer Signale darüber erhofften, ob die insgesamt zu beobachtende Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten bereits als ausreichend bewertet wird und die Zinszyklen beendet sind.

Mit Blick auf die Einzelwerte meldete sich die Baader Bank zur FACC zu Wort und bestätigte dabei die "Reduce"-Empfehlung das Kursziel von 5,6 Euro. Zum Vergleich: Am Donnerstag waren die FACC-Papiere an der Wiener Börse bei 6,49 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,15 Prozent schwächer bei 3.094,07 Punkten geschlossen. Die größten Gewinne verzeichneten Rosenbauer und AT&S, die um jeweils mehr als drei Prozent zulegten. Austriacard und Warimpex sanken um je zwei Prozent. Am Nachmittag hatte eine negative Stimmung an der Wall Street Gegenwind gebracht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer +3,32% 31,10 Euro AT&S +3,14% 32,20 Euro s Immo +1,67% 12,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AUSTRIACARD -2,82% 6,90 Euro Warimpex -2,30% 0,85 Euro Zumtobel -1,42% 6,92 Euro

sto/spo

ISIN AT0000999982