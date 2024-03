Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um 0,5 Prozent tiefer. Vorgaben aus Asien und den USA fielen mehrheitlich negativ aus.

Zuletzt hätten Marktteilnehmer laut Helaba wieder verstärkt auf Zinssenkungen gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve im Juni wird wieder bei über 80 Prozent gesehen. Ausschlaggebend sei der unerwartet schwache ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes gewesen. Vor diesem Hintergrund richte sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Index des Servicesektors, der am heutigen Nachmittag veröffentlicht wird.

"Mit Argus-Augen dürfte auch der Subindex zur Beschäftigung betrachtet werden." Dieser war im Dezember auf 43,8 abgesackt, konnte sich im Jänner aber wieder auf 50,5 Punkte erholen, so die Helaba-Analysten weiter.

Auch China stand im Fokus: So soll die chinesische Wirtschaft nach dem Willen der Regierung heuer um "rund fünf Prozent" wachsen. Dieses Wachstumsziel ging aus dem Rechenschaftsbericht von Ministerpräsident Li Qiang hervor, der am Dienstag zum Auftakt der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses in Peking veröffentlicht wurde.

Der politische Fokus richtet sich am heutigen Handelstag aber auch zunehmend auf die Vorwahlen in den USA. Am sogenannten "Super Tuesday" wird in 15 US-Bundesstaaten über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Gegenüber stehen sich bei den Republikanern Donald Trump und Nikki Haley.

Am Montag hatte der ATX um 0,20 Prozent schwächer bei 3.371,78 Punkten geschlossen. Zu den größeren Verlierern unter den heimischen Einzelwerten zählten zum Wochenauftakt RHI Magnesita mit einem Abschlag von 4,6 Prozent. UBM mussten ein Minus von 4,7 Prozent verbuchen. Klar schwächer zeigten sich auch Frequentis und Porr mit Kursverlusten von 3,9 bzw. 3,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +2,09% 48,80 Euro Raiffeisen Bank International +1,20% 20,20 Euro Vienna Insurance Group +1,12% 27,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

UBM Development -4,74% 20,10 Euro RHI Magnesita -4,57% 41,80 Euro Frequentis -3,86% 24,90 Euro

sto/ste

ISIN AT0000999982