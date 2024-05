Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.30 Uhr um 0,41 Prozent tiefer.

Im heutigen Tageskommentar der Helaba hoben die Experten die europäische Geldpolitik hervor. Nachdem bereits die Schweizerische Nationalbank und die Schwedische Reichsbank geldpolitische Schritte ergriffen haben, seien auch für die Europäische Zentralbank und für die Bank of England die "Weichen für eine Lockerung gestellt". Die EZB dürfte dabei im Juni Vorreiter unter den Großen sein.

Die Fed habe es indes nicht eilig. "Vor allem die Servicepreise waren in den USA jüngst Anlass zur Sorge. Ohne den Bereich "Wohnen" stieg die Teuerung in den letzten Monaten und lag im März bei einer Jahresrate von plus 4,8 Prozent", hoben die Analysten der Helaba hervor.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Flughafen Wien Gruppe im Fokus stehen. Der Flughafen hat nur bis 2030 Zeit, den geplanten Bau der dritten Piste zu realisieren, das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) entschieden. Der durch die Landesregierung Niederösterreich gewährte Aufschub sei angesichts der infolge der Corona-Pandemie für den Flugverkehr entstandenen Unsicherheiten legitim, die genehmigte Fristverlängerung bis 2033 sei aber zu lange bemessen, argumentierte das Gericht. Der Flughafen Wien kritisiert die Entscheidung.

Analystenseitig meldete sich Berenberg zur Lenzing zu Wort. Sebastian Bray hielt an seiner "Hold"-Bewertung fest, das Kursziel wurde nach den jüngsten Zahlen von 25 auf 35 Euro angehoben.

Am Freitag hatte der ATX um 0,41 Prozent höher bei 3.686,55 Punkten geschlossen. Der Handel verlief insgesamt ruhig. Nach dem Feiertag am Donnerstag waren zum Wochenschluss weniger Marktteilnehmer aktiv als sonst. Kursbewegende Konjunkturdaten aus der Eurozone gab es nicht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

FACC +5,65% 6,73 Euro Rosenbauer +4,33% 31,30 Euro Polytec +3,43% 3,62 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AT&S -10,27% 19,40 Euro Porr -2,34% 14,22 Euro Lenzing -1,56% 34,75 Euro

sto/mha

ISIN AT0000999982