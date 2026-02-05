Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) tiefer in den Handel starten. Mit einer Veränderung der Schlüsselzinssätze wird nicht gerechnet. "Bei der EZB herrscht Einigkeit darüber, dass die Geldpolitik gut positioniert ist", schreiben die Ökonomen der Helaba.

Rund 40 Minuten vor Handelsbeginn sahen Bankenindikationen den ATX 0,5 Prozent im Minus bei 5.720 Punkten. Das europäische Umfeld wird gut behauptet erwartet.

In Asien setzten sich die Kursverluste bei einzelnen Techwerten fort. Anleger wägen weiter ab, welche Unternehmen zu den Gewinnern und Verlierern der Künstlichen Intelligenz (KI) zählen, und hinterfragen zunehmend die hohen Investitionssummen. Jüngstes Beispiel ist die Google-Mutter Alphabet, die im KI-Wettlauf ihre Ausgaben deutlich ausweitet.

Die OMV-Aktien, die Vortags positiv auf Zahlen reagiert hatten, könnten neue Impulse durch Analystenkommentare erhalten. Barclays bestätigte ihre "Underweight"-Einschätzung und ihr Kursziel von 47 Euro. Niedrigere Rohstoffpreise, normalere Raffineriemargen und eine anhaltende Schwäche im Chemiegeschäft ließen für 2026 auf eine zurückgehende zugrunde liegende Performance schließen, so Barclays-Analyst Ramachandra Kamath.

Auch die kanadische Bank RBC hielt an ihrem "Underperform"-Rating für die OMV fest. HSBC senkte ihre Empfehlung auf "Reduce" mit einem Kursziel von 44 Euro.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,26 Prozent höher bei 5.748,06 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren nach der Vorlage gut aufgenommener Jahresergebnisse OMV-Aktien und legten 5,3 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +8,37% 50,50 Euro Lenzing +7,06% 27,30 Euro OMV +5,27% 52,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank -3,02% 25,70 Euro Rosenbauer -2,68% 47,20 Euro Erste Group -2,08% 108,50 Euro

spa

ISIN AT0000999982