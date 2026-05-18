Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Nachdem die Wiener Börse in der vergangene Woche nach zwischenzeitlichen Erholungsversuchen mit Abschlägen aus der Woche gegangen war, wird auch am Montag zum Start mit Abgaben gerechnet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 50 Minuten vor Start mit minus 2,1 Prozent. An den wichtigsten europäischen Börsen wird mit einem ähnlichen Bild gerechnet. Die Laune an den Märkten wird einmal mehr durch die undurchsichtige Lage am Persischen Golf getrübt.

Vor allem das Warten auf eine Annäherung im Iran-Konflikt nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in China drückt auf das Geschäft. Trump hat dem Iran mit Konsequenzen gedroht, sollte die Führung nicht rasch handeln. "Für den Iran tickt die Uhr", schrieb er am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Israel stellt sich mittlerweile nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Datenseitig wird es laut Analysten der Helaba in der neuen Woche vor allem in Europa interessant. Hier stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des laufenden Monats an, ebenso wie Geschäftsklimaindizes, z.B. in Deutschland und Frankreich.

In Österreich ist es unternehmensseitig ruhig. Analysten der Erste Group Research haben heute nach den Quartalszahlen von Wienerberger das Kursziel für die Papiere des Ziegelkonzerns von 36,60 Euro auf 34,70 Euro gesenkt. Begründet wird das mit einer geringeren Gewinnschätzung. Die Empfehlung "Buy" wird beibehalten.

Am Freitag hatte der ATX um 1,04 Prozent schwächer bei 5.859,94 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Frequentis +3,75% 71,90 Euro Kapsch TrafficCom +2,89% 5,70 Euro OMV +2,03% 62,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

RHI Magnesita -5,28% 30,50 Euro AT&S -4,38% 100,40 Euro Wienerberger -3,37% 22,34 Euro

moe/ger

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