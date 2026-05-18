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18.05.2026 08:30:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet
Vor allem das Warten auf eine Annäherung im Iran-Konflikt nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in China drückt auf das Geschäft. Trump hat dem Iran mit Konsequenzen gedroht, sollte die Führung nicht rasch handeln. "Für den Iran tickt die Uhr", schrieb er am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien.
Israel stellt sich mittlerweile nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.
Datenseitig wird es laut Analysten der Helaba in der neuen Woche vor allem in Europa interessant. Hier stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des laufenden Monats an, ebenso wie Geschäftsklimaindizes, z.B. in Deutschland und Frankreich.
In Österreich ist es unternehmensseitig ruhig. Analysten der Erste Group Research haben heute nach den Quartalszahlen von Wienerberger das Kursziel für die Papiere des Ziegelkonzerns von 36,60 Euro auf 34,70 Euro gesenkt. Begründet wird das mit einer geringeren Gewinnschätzung. Die Empfehlung "Buy" wird beibehalten.
Am Freitag hatte der ATX um 1,04 Prozent schwächer bei 5.859,94 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Frequentis +3,75% 71,90 Euro Kapsch TrafficCom +2,89% 5,70 Euro OMV +2,03% 62,95 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
RHI Magnesita -5,28% 30,50 Euro AT&S -4,38% 100,40 Euro Wienerberger -3,37% 22,34 Euro
moe/ger
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