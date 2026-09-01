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01.09.2026 08:51:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet
Auf die Anlegerlaune drückt die Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran. Dies schürt Sorgen vor Lieferunterbrechungen und treibt die Ölpreise weiter nach oben. Die Ölpreise und anziehende Inflationsraten setzen die Märkte unter Druck, weil beiderseits des Atlantiks die Zinserhöhungserwartungen zunehmen, schreiben die Experten der Helaba in einem Kommentar
Datenseitig rücken heute die EU-Verbraucherpreise in den Fokus. "Anstiege der Inflationsraten in Spanien, Frankreich und Deutschland weisen auf das Risiko hin, dass sich die Preisdynamik auch auf europäischer Ebene wohl erneut vom EZB-Ziel entfernt", kommentieren die Helaba-Analysten.
In Österreich kündigt sich vorerst ein ruhiger Tag an. Analysten der Erste Group Research haben das Kursziel für den Ölfeldausrüster SBO von 39,8 auf 35,5 Euro hinuntergesetzt. Die Empfehlung "Accumulate" bleibt bestehen. Gestern gingen SBO plus 1,96 Prozent auf 31,25 Euro aus dem Handel.
Ölwerte zeigten sich am Montag angesichts der anziehenden Rohölnotierungen europaweit gut nachgefragt. In Wien zogen OMV um 2,4 Prozent an. Bei den Finanzwerten stiegen Raiffeisen um 1,8 Prozent. Titel der Vienna Insurance Group legten um 2,1 Prozent zu.
Auf der Verliererseite fanden sich Bauwerte. Porr mussten einen Abschlag von 3,3 Prozent hinnehmen, Strabag von 4,7 Prozent.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
RHI Magnesita +5,26% 34,00 Euro OMV +2,39% 68,50 Euro Vienna Insurance Group +2,12% 72,20 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Strabag -4,74% 94,50 Euro AMAG -3,57% 27,00 Euro Porr -3,25% 37,25 Euro
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