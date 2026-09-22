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22.09.2026 08:41:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag zum Start tiefer erwartet. Nachdem der Leitindex ATX gestern mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent auf 6.901 Punkten den Tag beendet hat, sehen ihn Bankenindikationen heute zu Handelsbeginn mit minus 0,20 Prozent bei 6.887 Zählern. An den europäischen Leitbörsen wird wenig Bewegung erwartet.

Insbesondere die etwas reduzierten Energiepreise haben den Wochenauftakt an den Finanzmärkten versüßt, fassen die Experten der Helaba in ihrem Kommentar zusammen. Gestern fiel der Ölpreis wieder unter die 100-Dollar-Marke, am Dienstag im frühen Handel wurde die Marke jedoch wieder geknackt. Gute Vorgaben kommen aus den USA und Asien, wo es an den Börsen Kursgewinne gab.

Datenseitig gibt es heute international keine echten Aufreger. Einzig das vorläufige Verbrauchervertrauen in der EWU erscheint den Analysten der Helaba erwähnenswert. Vor dem Hintergrund der deutlich erhöhten Spritpreise und der Korrektur an den Aktienbörsen sei mit einer Stimmungseintrübung zu rechnen, heißt es dazu.

In Österreich ist Dietmar Heinisser, Vorstand beim steirischen Anlagenbauer Andritz, ist aus "persönlichen Gründen" zurückgetreten. Gestern legten Andritz 1,2 Prozent zu.

Der heimische Leiterplattenhersteller AT&S profitierte gestern von der erneuten Aufbruchsstimmung bei der Künstlichen Intelligenz (KI). AT&S-Aktien stiegen als ATX-Primus um 6,37 Prozent auf 187 Euro. Diesen Wert hatten die AT&S-Aktien zuletzt im Juli.

Stark präsentierte sich am Montag auch der schwer gewichtete Bankensektor. BAWAG legten um 3 Prozent zu. Erste Group gewannen 2,61 Prozent. Für RBI ging es um 2,27 Prozent nach oben. Zudem steigerten sich die Werte der Versicherungen deutlich.

Der ATX hatte am Montag um 1,51 Prozent höher bei 6.900,56 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +6,37% 187,00 Euro RHI Magnesita +4,42% 33,10 Euro Telekom Austria +3,25% 9,54 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom -6,52% 4,16 Euro Rosenbauer -2,80% 62,60 Euro Agrana -2,62% 11,15 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982

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