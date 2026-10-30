Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Hohe Ölpreise und schwache US- und Asienvorgaben dürften den Wiener Aktienmarkt am Freitag bremsen. Positive Impulse deuten sich jedoch durch die Zahlenvorlage der Erste Group an. Bankenindikationen sahen den ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.428 Punkten und damit 0,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Auch das europäische Umfeld wird mit Abgaben erwartet.

Nach den geldpolitischen Entscheidungen in den Vortagen richten sich die Blicke nun auf deutsche und europäische Wachstums- und Inflationszahlen.

Hierzulande legte mit der Erste Group das größte ATX-Unternehmen seine Bilanz vor. Die Titel der Bank lagen auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt fünf Prozent über dem Schlusskurs an der Wiener Börse. Barclays-Analyst Krishnendra Dubey sprach in einer ersten Reaktion von "starken" operativen Zahlen des Geldhauses.

Die Bank übertraf mit ihren Zahlen durch die Bank die Konsenserwartungen und erhöhte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro, gut ein Fünftel mehr als in der Vorjahresperiode. Das Kreditvolumen stieg seit Jahresbeginn um 24 Prozent auf 287 Mrd. Euro, das Ziel für 2026 wurde daher auf 290 Mrd. Euro erhöht, teilte das Unternehmen mit. Aber auch ohne Polen verzeichnete die Gruppe Zuwächse. Zudem blieben die Risikokosten unter den Erwartungen.

Bei der OMV hob die kanadische Bank RBC in Reaktion auf Quartalszahlen ihr Kursziel von 70 auf 75 Euro, beließ die Titel jedoch auf "Sector Perform". Die wahrscheinlichste kurzfristige Gewinnchance für OMV ergebe sich aus angespannten europäischen Gasbilanzen für den bevorstehenden Winter, erwartet Analyst Adnan Dhanani. Jedoch sehe er nach wie vor ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Profil.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,56 Prozent höher bei 6.475,46 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Lenzing +3,55% 11,08 Euro DO&CO +3,35% 206,50 Euro voestalpine +2,27% 42,44 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Polytec -23,44% 4,90 Euro Semperit -6,21% 16,60 Euro Austriacard -4,61% 9,73 Euro

spa/ger

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