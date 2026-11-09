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09.11.2026 08:48:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag tiefer in den Handel starten. Die Anleger bleiben zu Wochenbeginn angesichts der Nachwirkungen der US-Zwischenwahlen und der KI-Sorge vorsichtig. Bankenindikationen sahen den ATX rund 20 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.404 Punkten und damit 0,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag.

Die Finanzmärkte seien weiterhin in der Neubewertung der Situation, nachdem die Zwischenwahlen mit einem erheblichen Machtverlust von US-Präsident Donald Trump und der Republikaner, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesstaaten, einhergegangen seien, schreiben die Analysten von Helaba. "Vor allem die Sorge wegen der Perspektiven und der zu hohen Bewertungen der Tech-Branche hat gegen Ende der Woche dominiert." Hoffnungen auf eine Friedenslösung am Persischen Golf, die zu niedrigeren Energiepreisen beitragen würde, seien nur kurzfristige, positive Treiber gewesen, hieß es weiter. Von Panik an den asiatischen Börsen sei zum Ende der Woche zu lesen gewesen. Diese erholten sich am Montag allerdings wieder größtenteils.

In dieser Woche steht laut Erste Group Research die US-Inflation im Mittelpunkt. "Die Konsenserwartung sieht einen Anstieg der Jahresrate auf 3,9 Prozent, wobei sich der Preisdruck zunehmend auch in der Kerninflation widerspiegelt. Zweitrundeneffekte deuten auf eine anhaltende Hartnäckigkeit des Preisauftriebs hin, da sich die Teuerungen zunehmend von Energie auf Güter und Dienstleistungen übertragen", hieß es von den Analysten. Mittelfristig könnte es aber zu Preisdämpfungen kommen.

Unternehmensseitig stehen am Montag die Ergebnisse des dritten Quartals von RHI Magnesita auf dem Programm. Zudem erhöhte die Deutsche Bank das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es.

Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank habe die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig sei noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht. Die Aktien der BAWAG lagen zum Handelsschluss am Freitag bei 162,70 Euro.

Am Freitag hatte der ATX um 1,18 Prozent tiefer auf 6.434,80 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom 3,26 % 3,80 Euro Bajaj Mobility 2,79 % 33,15 Euro AustriaCard Holding 2,77 % 10,00 Euro Lenzing -4,55 % 11,74 Euro AT&S -3,99 % 105,80 Euro Verbund -3,52 % 72,70 Euro

rst/moe

ISIN AT0000999982

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