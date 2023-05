Wiener Aktienmarkt vorbörslich unbewegt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch im Vorfeld wichtiger Leitzins-Entscheidungen kaum bewegt erwartet. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX stand gegen 8.20 Uhr prozentual unverändert bei 3.185,91 Punkten. Andere wichtige europäische Indizes werden nur leicht fester erwartet.

Am Abend - nach europäischem Börsenschluss - wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid verkünden. Am Markt wird mehrheitlich mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf ein Zinsband von 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet. Eine solche Anhebung würden den Markt kaum beeinflussen, meinen die Analysten der Helaba-Bank. "Vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt des Interesses, ob die Fed damit den Zinserhöhungszyklus als beendet erklärt oder zumindest eine längere Pause ankündigt, was unseres Erachtens ins Kalkül zu ziehen ist."

Am Donnerstag wird dann die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik entscheiden. In Wien stehen am Mittwoch FACC und Lenzing im Fokus. Die zwei oberösterreichischen Unternehmen haben heute Quartalszahlen veröffentlicht.

Der Luftfahrtzulieferer FACC hat von der Erholung in der Luftfahrt profitiert und im ersten Quartal 2023 den Umsatz um 27,6 Prozent auf 162,7 Mio. Euro gesteigert. Zugleich belasteten Inflation und anhaltende Probleme in den Lieferketten das Betriebsergebnis, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens ohne Angabe von Zahlen.

Der Faserhersteller Lenzing hat im ersten Quartal 2023 zwar seinen Umsatz auf 623,1 Mio. Euro leicht gesteigert, ist aber noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht: Der Periodenverlust war mit 64,9 Mio. Euro fast doppelt so hoch wie im ersten Quartal 2022.

Am Dienstag hatte der ATX um 2,24 Prozent schwächer bei 3.185,77 Punkten geschlossen. Auch hier wurde die Zurückhaltung im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen als Grund genannt. Neue Inflationsdaten unterstrichen den Handlungsbedarf. Die Inflation in der Eurozone hatte sich im April wieder etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,0 Prozent. Im März war die Rate noch deutlich zurückgegangen. Analysten hatten für April mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +8,00% 0,68 Euro Marinomed +5,80% 36,50 Euro Addiko Bank +2,76% 13,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -4,33% 26,50 Euro Schoeller-Bleckmann -4,04% 54,70 Euro BAWAG -3,89% 42,44 Euro

spo/ste

ISIN AT0000999982