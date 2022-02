Wiener Aktienmarkt vorbörslich wegen Ukraine-Krieg tiefrot erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach dem erfolgten Angriff Russlands auf die Ukraine tiefrot in den Handel starten. Bereits an den vergangenen fünf Handelstagen hatte der ATX wegen Sorgen vor einer Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt starke Verluste hinnehmen müssen. Etwa eine halbe Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX nun einen massiven Rückgang von etwa fünf Prozent.

Die Nervosität an den Finanzmärkten ist angesichts der Ereignisse in der Ostukraine groß und das Geschehen wechselt heute in den Krisenmodus, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Hoffnungen der Marktteilnehmer darauf, dass sich Putin mit den Separatisten-Gebieten zufrieden gibt und keine weitere Invasion plant, haben sich zerschlagen, hieß es weiter von den Experten.

Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Dieses werde "massive und schwerwiegende Folgen" für das Land haben, teilten Michel und von der Leyen gemeinsam mit.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt FACC und UNIQA ins Blickfeld. Der oberösterreichische Flugzeugbauer FACC hat das Geschäftsjahr 2021 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, der Verlust fiel jedoch geringer aus als im Vorjahr. Bei einem Umsatz von 497,6 Mio. Euro, ergab sich wegen Einmaleffekten unterm Strich ein operatives Ergebnis (EBIT) von minus 25,1 Mio. Euro.

Der UNIQA-Versicherungskonzern 2021 hat die eigenen Ergebnisziele übertroffen und auch mehr verdient als von Analysten erwartet. Das Ergebnis vor Steuern (EGT) hat sich gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 auf 382,3 Mio. Euro erhöht und damit fast versiebenfacht.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut mit sehr schwacher Tendenz geschlossen und damit seinen jüngsten Abwärtsschub fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX gab weitere 0,99 Prozent auf 3.631,93 Einheiten nach. Bereits an den vorangegangenen vier Handelstagen hatte der Index jeweils ein sattes Minus von mindestens 1,6 Prozent hinnehmen müssen.

Unter den Schwergewichten in Wien büßten die Titel der OMV um 2,4 Prozent ein. Erste Group verbilligten sich um 2,2 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) rasselten 2,5 Prozent tiefer. Bereits am Vortag waren die RBI-Titel um mehr als sieben Prozent abgerutscht. Die RBI ist mit Tochterbanken in Russland und in der Ukraine tätig.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Strabag +3,84% 37,90 Euro Warimpex +2,80% 1,10 Euro Verbund +2,69% 95,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Wienerberger -3,42% 29,34 Euro Do&Co -2,94% 89,10 Euro AT&S -2,61% 48,60 Euro

ISIN AT0000999982