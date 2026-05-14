Wiener Aktienmarkt vorbörslich weiter erholt erwartet

Im Einklang mit dem freundlichen europäischen Börsenumfeld dürfte sich auch der ATX am Donnerstag weiter erholen. Bankenindikationen sahen den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Plus auf 5.922 Zählern.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, schrieb in der Früh, die Anleger setzten auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen und eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden Supermächten. Doch wo hohe Erwartungen vorherrschten, gebe es auch immer ein hohes Enttäuschungspotenzial. So seien angesichts der Rekordhöhen an den US-Börsen die Risiken im Fall enttäuschender Nachrichten aus China hoch.

Mit Blick auf die Einzelwerte revidierte Barclays ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktien von 30 auf 28 Euro. Die "Overweight"-Empfehlung wurde aber bestätigt. Während sich aus den besseren kurzfristigen Handelsvolumina kaum etwas extrapolieren lasse, bleibe das Preis-Kosten-Verhältnis ein zentrales Anliegen, so die Analysten.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,64 Prozent höher bei 5.886,54 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility +7,33% 19,32 Euro AT&S +4,83% 102,00 Euro Lenzing +2,75% 24,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Wienerberger -4,44% 22,82 Euro Rosenbauer -3,04% 57,40 Euro Flughafen Wien -2,81% 48,50 Euro

spa

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