Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag vor Weihnachten mit wenig Bewegung in den Handel starten. Bereits am Donnerstag hatte der ATX um tiefer 0,05 Prozent und damit kaum bewegt bei 3.117,79 Punkten geschlossen. Das Umsatzvolumen nimmt in den letzten Tages des Jahres deutlich ab.

Am Vortag schwächten sich Wienerberger in Wien unter den schwerer gewichteten Werten um 2,4 Prozent ab. Bei den Banken herrschten dagegen mehrheitlich positive Vorzeichen vor.

An der Wall Street richteten sich die Sorgen der Anleger zuletzt zunehmend weg vom Thema Inflation hin zu der Gefahr einer Rezession, schrieb Stephen Innes von Spi Asset Management. Vor dem Wochenende werden in den USA noch einmal wichtige Konjunkturdaten erwartet, darunter die Konsumausgaben für Dezember.

Unternehmensseitig war mit Blick auf heimische Konzerne ein Zukauf bei der Strabag bekannt geworden. Das Bauunternehmen übernahm in Norddeutschland das Gebäudereinigungsunternehmen Bockholdt. Die Übernahme dürfte im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +9,23% 0,71 Euro OMV +2,51% 49,04 Euro Agrana +1,35% 15,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

UBM Development -3,54% 24,50 Euro s Immo -3,36% 12,08 Euro Rosenbauer -3,13% 30,90 Euro

