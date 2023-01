Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine halbe Stunde vor dem Auftakt zeigte eine Indikation auf den ATX den österreichischen Leitindex bei 3.244,79 Punkten mit knappen 0,01 Prozent im Minus. Auch andere wichtige europäische Aktienindizes werden heute nur geringfügig bewegt erwartet.

Laut den Handelsexperten der Helaba Bank ist es an den Aktienmärkten nach den Zuwächsen zum Jahresanfang zu einer "kleinen Verschnaufpause" gekommen. Am Mittwoch stünden keine marktbewegenden Datenveröffentlichungen auf dem Programm.

Mit Blick auf den Markt in Wien könnten die Aktien von Schoeller Bleckmann (SBO) von einer Kurszielanhebung durch Analysten der Erste Group profitieren. Sie hoben den Wert von 74,5 auf 77,4 Euro pro Titel an. Zwischenergebnisse des Unternehmens für 2022 würden zeigen, dass SBO vom Aufschwung der Ölbranche nach der Corona-Pandemie profitiert habe, so die Erste Group in einem Kommentar. Die "Buy"-Empfehlung für die SBO-Aktie wird beibehalten.

Positive Nachrichten gab es laut den Erste-Analysten auch für das Tech-Unternehmen AT&S. Der US-Chipentwickler Intel habe einen neuen Computer Prozessor vorgestellt, wovon AT&S als Lieferant mitprofitieren könne.

Negativ könnten sich dagegen angekündigte EU-Sanktionen gegen Belarus auf Kapsch TrafficCom auswirken. Kapsch habe einen wichtigen Auftrag in dem Land, der noch bis 2032 laufe, so die Erste Group.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,91 Prozent schwächer bei 3.241,62 Punkten geschlossen. Sorgen vor höheren Zinsen hatten hier die Märkte belastet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom +4,19% 12,42 Euro Zumtobel +4,06% 7,18 Euro PIERER MOBILITY AG +2,86% 75,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Rosenbauer -2,99% 32,50 Euro RHI MAGNESITA N.V. -2,92% 26,60 Euro Andritz -2,51% 54,35 Euro

ISIN AT0000999982