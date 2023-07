Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag nur wenig verändert in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,02 Prozent marginal höher. Der Wochenbeginn war von leichten Verlusten wegen durchwachsener China-Daten geprägt.

Am heutigen Handelstag richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. So werden neben Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auch Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Darüber hinaus bleibt die eröffnete US-Berichtssaison im Fokus. So werden am Dienstag unter anderem Morgan Stanley und die Bank of America ihre Bücher öffnen.

Unternehmensseitig blieb es hierzulande in der Früh noch ruhig. Allerdings tat sich auf Analystenseite etwas. Die Deutsche Bank hat in Branchenstudie an den Bewertungen der beiden Immobilienkonzerne CA Immo und Immofinanz geschraubt. Das Kursziel der ersteren wurde von 35 auf 33 Euro reduziert, während jenes der Immofinanz von 10 auf 14 Euro angehoben wurde. Das Ziel für die Aktien des Verbunds wurde von 78 auf 75 Euro herabgesetzt.

Am Montag hatte der ATX um 0,16 Prozent schwächer bei 3.156,30 Punkten geschlossen. Größte Gewinner waren Flughafen Wien (plus 2,3 Prozent) und Strabag (plus ein Prozent). Auch die Wienerberger-Titel schlugen sich gut. Dagegen gaben AT&S deutlich nach, ebenso wie FACC. Beide Anteilsscheine verloren jeweils mehr als 2,5 Prozent an Wert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Flughafen Wien AG +2,25% 47,80 Euro Strabag +0,95% 37,10 Euro Wienerberger AG +0,78% 28,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S Austria Tech.&Systemtech. -2,88% 30,32 Euro FACC -2,54% 6,13 Euro Marinomed Biotech AG -2,51% 38,80 Euro

