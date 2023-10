Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit wenig Bewegung in den Handel starten. Mit Spannung wird auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gewartet, der Hinweise auf die Geldpolitik der Federal Reserve liefern könnte. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,12 Prozent höher.

Der heutige Datensatz wird darüber entscheiden, ob eine weitere Zinsanhebung der Fed vom Tisch sei, schrieb das Deutsche-Bank-Team von Jim Read und Henry Allen zum anstehenden Arbeitsmarktbericht. Mit Blick auf bereits veröffentlichte US-Jobdaten mache man Signale in beide Richtungen aus. Die Deutsche Bank erwartet unter anderem eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent für September.

Die Auftragseingänge der deutschen Industrie stiegen im August unterdessen kräftig um 3,9 Prozent. "Damit haben sich die Auftragseingänge nach einem zweijährigen Rückgang stabilisiert.", schrieb Commerzbank-Experte Dr. Ralph Solveen in einem ersten Kommentar. Dies verbessere für sich genommen die Aussichten für die kommenden Monate. "Allerdings zeigt der Trend bei den Stimmungsindikatoren weiter nach unten."

Unter den Einzelwerten standen keine nennenswerten unternehmensseitigen Impulse im Rampenlicht. In einer CEE-Branchenstudie zu Banken hob der Analyst Mladen Dodig seine Bewertung für die Aktien der Addiko von "Accumulate" auf "Buy" an. Das Kursziel wurde von 15,50 Euro auf 16,00 Euro leicht gesteigert.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,35 Prozent höher bei 3.091,42 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren die Aktien der BAWAG, die um 3,5 Prozent zulegten. Die Europäische Zentralbank hatte am Mittwochabend den von der Bank geplanten Aktienrückkauf um 175 Mio. Euro genehmigt. Das Programm soll am 9. Oktober 2023 starten und bis 31. Dezember über die Bühne gehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

EuroTeleSites +4,74% 4,08 Euro BAWAG +3,52% 44,12 Euro Flughafen Wien +3,20% 51,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AUSTRIACARD -3,23% 6,00 Euro Frequentis -2,86% 27,20 Euro Agrana -2,26% 15,15 Euro

sto/mha

ISIN AT0000999982