Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,05 Prozent marginal höher. Vorgaben aus den USA und Asien waren gemischt ausgefallen, wobei sich die Kursbewegungen an der Wall Street in Grenzen gehalten hatte.

Der Fokus liegt zum Wochenschluss auf Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Darüber hinaus stehen am Nachmittag Immobiliendaten aus den Vereinigten Staaten am Datenkalender, denen Händler Aufmerksamkeit schenken dürften.

Unternehmensseitig waren Nachrichten zunächst rar. Die Blicke dürften sich wohl mehr auf Analysteneinschätzungen richten. So habe die Experten der Berenberg ihr Kursziel für die Aktien der DO & CO von 155 auf 160 Euro hinaufgeschraubt - die Bewertung lautete weiterhin auf "Buy". Das "Hold"-Votum für Palfinger bei einem Kursziel von 28 Euro je Titel wurde beibehalten.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,72 Prozent schwächer bei 3.261,95 Punkten geschlossen. Im Blick standen Zahlen des Flughafen Wiens, deren Anteilsscheine sich um fast vier Prozent verbilligten. Dagegen konnte DO & CO nach Ergebniskennzahlen um knapp drei Prozent zulegen. Der Handel war in der zweiten Tageshälfte von enttäuschende Unternehmensnachrichten aus den USA geprägt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

DO & CO +2,99% 124,20 Euro EuroTeleSites +2,81% 3,48 Euro Porr +1,67% 12,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Warimpex -6,99% 0,67 Euro Flughafen Wien -3,96% 48,50 Euro OMV -3,95% 40,83 Euro

ISIN AT0000999982