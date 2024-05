Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Vorbörsliche Indikatoren haben der Wiener Börse für Dienstag einen wenig veränderten Handelsstart vorhergesagt. So notierte ein ATX-Future eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,01 Prozent höher.

"An den Finanzmärkten ist etwas Ruhe eingekehrt und wichtige Datenveröffentlichungen, die für Impulse sorgen könnten, stehen heute nicht im Kalender", schrieben die Experten der Helaba in einem Tageskommentar. Die Zinserwartungen hätten sich nicht mehr wesentlich verändert, nachdem in der letzten Woche die US-Inflation und einige schwächere Konjunkturzahlen für Bewegung gesorgt hatten.

Impulsgebende Unternehmensnachrichten wurden zunächst nicht veröffentlicht. Nach Handelsschluss soll sich der Immobilienkonzern CA Immo mit frischen Ergebnissen zum ersten Quartal 2024 melden.

Am Pfingstmontag hatte der ATX um 0,36 Prozent höher bei 3.764,08 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen ging es moderat nach oben. Insgesamt verlief der Handel weitgehend ruhig. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse wurden zum Wochenstart nicht veröffentlicht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

EuroTeleSites +2,91% 3,89 Euro Andritz +1,94% 55,30 Euro Telekom Austria +1,89% 8,63 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Frequentis -1,84% 26,70 Euro Addiko Bank -1,50% 19,70 Euro Marinomed -1,21% 16,30 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982