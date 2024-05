Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag wenig bewegt in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung mit minus 0,02 Prozent. Im Blick stehen am Berichtstag unter anderem Zahlen der Immofinanz.

So ist der Immobilienkonzern stark ins Jahr 2024 gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Mieterlöse um 11,5 Prozent auf 143,2 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorsteuergewinn und das Endergebnis konnten sich mehr als verdoppeln.

Die Experten der Erste Group sprechen beim Ergebnis von einem guten Start ins Jahr. Sie erwarten einen neutrale Marktreaktion auf die Zahlen.

Zudem steht am Berichtstag die Hauptversammlung der OMV im Blickfeld. Sie beginnt um zehn Uhr.

Auf Analystenseite meldeten sich die Experten der Berenberg zur Schoeller-Bleckmann (SBO) und senkten das Kursziel von 70 auf 60 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Bei der Baader wurde indes das Kursziel für die Anteile von Mayr-Melnhof von 186 auf 168 Euro zurückgenommen. Auch hier bewerteten die Analysten allerdings weiterhin mit "Buy".

Konjunkturseitig steht am Dienstag das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten im Blick. Der Datensatz könnte gegebenenfalls Einfluss auf die Zinssenkungserwartungen für September haben.

Am Montag hatte der ATX um 0,85 Prozent schwächer bei 3.715,27 Punkten geschlossen. Gedrückt wurde der ATX vor allem von den Abschlägen bei den Titeln der Erste Group in Höhe von 5,6 Prozent. Zudem schlossen Vienna Insurance Group um 3,7 Prozent im Minus. Beide Titel wurden zum Wochenstart aber ex-Dividende gehandelt.

Der ATX Total Return, bei dem Dividendenzahlungen mitberücksichtigt werden, konnte sich hingegen um 0,54 Prozent verbessern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

s Immo +6,86% 21,80 Euro Frequentis +3,25% 28,60 Euro Lenzing +3,07% 35,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

EuroTeleSites -2,99% 3,73 Euro Polytec -1,95% 3,52 Euro Kapsch TrafficCom -1,79% 8,78 Euro

sto/ste

ISIN AT0000999982