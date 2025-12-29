ATX
|
5 236,72
|
-10,49
|
-0,20 %
|
29.12.2025 08:29:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet
Der Wiener Aktienmarkt dürfte am letzten Montag des Jahres nur wenig verändert starten. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsauftakt knapp 0,02 Prozent niedriger bei 5.246,40 Punkten. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Feiertagen fern.
Zuletzt hatte sich der Wiener Aktienmarkt am Dienstag mit knappen Gewinnen in die Weihnachtsfeiertage verabschiedet. Der ATX schloss 0,15 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten. Auch für den ATX Prime ging es 0,15 Prozent aufwärts, er ging mit 2.604,5 Zählern aus dem Handel.
Unternehmensseitig dürfte es heute sehr ruhig bleiben. Es stehen auch keine relevanten Konjunkturparameter auf dem heutigen Programm.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Pierer Mobility +3,88% 15,52 Euro Flughafen Wien +2,20% 55,80 Euro Telekom Austria +1,60% 8,87 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Frequentis -5,28% 68,20 Euro UBM Development -4,33% 19,90 Euro FACC -2,28% 11,16 Euro
moe/ger
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 233,53
|-0,26%