29.12.2025 08:29:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am letzten Montag des Jahres nur wenig verändert starten. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsauftakt knapp 0,02 Prozent niedriger bei 5.246,40 Punkten. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Feiertagen fern.

Zuletzt hatte sich der Wiener Aktienmarkt am Dienstag mit knappen Gewinnen in die Weihnachtsfeiertage verabschiedet. Der ATX schloss 0,15 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten. Auch für den ATX Prime ging es 0,15 Prozent aufwärts, er ging mit 2.604,5 Zählern aus dem Handel.

Unternehmensseitig dürfte es heute sehr ruhig bleiben. Es stehen auch keine relevanten Konjunkturparameter auf dem heutigen Programm.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +3,88% 15,52 Euro Flughafen Wien +2,20% 55,80 Euro Telekom Austria +1,60% 8,87 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -5,28% 68,20 Euro UBM Development -4,33% 19,90 Euro FACC -2,28% 11,16 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

