Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürften sich die Anleger vor Inflationsdaten und Zahlen aus dem Bankensektor in den USA zunächst zurückhalten. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,1 Prozent im Minus bei 5.434 Punkten. Das europäische Umfeld notierte im vorbörslichen Geschäft moderat höher. Etwas Unterstützung gaben positive Übersee-Vorgaben.

Am Nachmittag stehen in den USA die Inflationsdaten für den Dezember auf dem Programm. Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der Fed dürfte den Zahlen hohe Aufmerksamkeit zukommen, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Aktuell wird am Markt davon ausgegangen, dass die US-Notenbanker ihre Zinsspanne bei der Sitzung Ende Jänner unverändert lassen werden.

Darüber hinaus läutet die US-Großbank JPMorgan mit ihren Quartalszahlen die Berichtssaison ein. In Wien gab es bereits Zahlen der Agrana. Der Nahrungsmittelkonzern hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 wegen niedrigerer Zuckerpreise sowie der Schließung von zwei Zuckerfabriken wie erwartet einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen.

Am Montag hatte der ATX um 0,69 Prozent höher bei 5.440,34 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +5,08% 34,15 Euro Schoeller-Bleckmann +3,80% 32,75 Euro Polytec +3,61% 3,44 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

RHI Magnesita -3,51% 30,20 Euro DO&CO -3,21% 211,00 Euro Porr -2,52% 32,85 Euro

ISIN AT0000999982