ATX
|
5 444,14
|
3,80
|
0,07 %
|
13.01.2026 08:31:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet
Am Nachmittag stehen in den USA die Inflationsdaten für den Dezember auf dem Programm. Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der Fed dürfte den Zahlen hohe Aufmerksamkeit zukommen, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Aktuell wird am Markt davon ausgegangen, dass die US-Notenbanker ihre Zinsspanne bei der Sitzung Ende Jänner unverändert lassen werden.
Darüber hinaus läutet die US-Großbank JPMorgan mit ihren Quartalszahlen die Berichtssaison ein. In Wien gab es bereits Zahlen der Agrana. Der Nahrungsmittelkonzern hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 wegen niedrigerer Zuckerpreise sowie der Schließung von zwei Zuckerfabriken wie erwartet einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen.
Am Montag hatte der ATX um 0,69 Prozent höher bei 5.440,34 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
AT&S +5,08% 34,15 Euro Schoeller-Bleckmann +3,80% 32,75 Euro Polytec +3,61% 3,44 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
RHI Magnesita -3,51% 30,20 Euro DO&CO -3,21% 211,00 Euro Porr -2,52% 32,85 Euro
spa/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 445,08
|0,09%