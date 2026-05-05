Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Nachdem die Wiener Börse am Montag mit einem Minus geschlossen hat, wird zum Start in den Dienstag mit wenig Bewegung gerechnet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsstart bei 0,03 Prozent leicht im Minus. Auch die wichtigsten europäischen Börsen werden mit Abgaben erwartet.

International ist der Blick weiter auf den Nahen Osten gerichtet. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist weit von einer Entspannung entfernt. "Die Energiepreise liegen auf erhöhten Niveaus und schwanken dort mitunter deutlich. Im Hinblick auf die weiteren Perspektiven an den Finanzmärkten ist zum einen entscheidend, wie lange die Energiepreise erhöht bleiben, und zum anderen, wie stark die Zweitrundeneffekte bei der Inflationsentwicklung sein werden", beschreiben die Experten der Helaba die Situation. Die Notenbanken könnten dadurch eine straffere Geldpolitik fahren, was die konjunkturellen Aussichten trüben würde, heißt es weiter.

Bezüglich Daten rückt heute in den USA der ISM-Index des Dienstleistungssektors in den Blick. Analysten erwarten den Index weiter im Expansionsbereich.

In Österreich hat heute die Raiffeisen Bank International (RBI) Zahlen vorgelegt. Demnach hat die RBI im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 209 Millionen Euro gemacht, nach 260 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. Das Russlandgeschäft der Bank wird dabei nicht mitbetrachtet. Dieses habe sich weiter reduziert, schrieb die Bank am Dienstag. Das Ergebnis sei "belastet durch vorgezogene Buchung gestiegener Bankenabgaben". Das Betriebsergebnis (ohne Russland) stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 760 Mio. Euro.

Analysten der Berenberg Bank haben die Kaufempfehlung "Buy" für den Kranhersteller Palfinger beibehalten. Ebenso bleiben sie bei ihrem Kursziel von 42,00 Euro.

Die Erste Group hat für den Flughafen Wien das Kursziel von 57,7 Euro auf 54,3 Euro herabgesetzt. Die Empfehlung "Hold" wurde nicht geändert.

Am Montag hatte der ATX um 1,00 Prozent schwächer bei 5.736,62 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Polytec +4,20% 4,22 Euro AT&S +4,05% 97,60 Euro Kapsch TrafficCom +1,87% 5,46 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

voestalpine -4,05% 42,12 Euro RHI Magnesita -3,25% 29,80 Euro Raiffeisen Bank International -3,15% 44,94 Euro

moe/ger

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