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26.08.2026 08:41:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch wenig bewegt erwartet. Bankenindikationen indizierten den Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn mit plus 0,06 Prozent. Die wichtigsten europäischen Börsen dürften sich ebenfalls kaum verändern.

Für Zurückhaltung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob es bei dem morgen beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene mit Zahlenvorlagen die Vienna Insurance Group (VIG) und KapschTrafficCom ins Blickfeld. Die VIG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn deutlich gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern des Versicherungskonzerns erhöhte sich um 20,7 Prozent auf 641,5 Mio. Euro. Die verrechneten Prämien stiegen um 5,4 Prozent auf 9,03 Mrd. Euro. Der Ausblick für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr wurde bestätigt.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur FACC-Aktie und bestätigte das Anlagevotum "Buy", das Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers wurde von 18,7 auf 19,5 Euro nach oben revidiert. Die Berenberg Bank meldete sich zu den SBO-Titel. Hier wurde die Anlageempfehlung "Hold" unverändert belassen, das Kursziel für die Aktie des Ölfeldausrüsters wurde von 34 auf 32 Euro nach unten gesetzt.

Die Wiener Börse hat am Dienstag den Handel mit Zuwächsen beendet. Der ATX verbuchte ein Plus von 0,83 Prozent auf 6.672,27 Punkte. International haben sich die Technologiewerte wieder etwas stabilisiert. So konnten sich auch Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S teils von den Vortagesverlusten erholen und legten 4,8 Prozent zu. Damit standen sie an der Spitze des ATX.

Am unteren ATX-Ende lagen Lenzing mit minus 4,4 Prozent. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung des oberösterreichischen Faserherstellers wurde wie angekündigt, eine Kapitalerhöhung um rund 300 Mio. Euro beschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +15,74% 35,30 Euro AT&S +4,81% 135,00 Euro FACC +3,31% 15,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -4,38% 22,90 Euro UBM Development -1,18% 16,80 Euro Mayr-Melnhof -1,15% 77,20 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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