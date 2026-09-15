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15.09.2026 08:49:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Nachdem die Wiener Börse den Montag mit kräftigen Abgaben beendet hat, wird am Dienstag zum Start der ATX weitgehend unbewegt erwartet. Bankenindikationen sahen den Leitindex rund 40 Minuten vor Handelsbeginn mit knappen plus 0,04 Prozent bei 6.766 Punkten. An den europäischen Börsen werden leichte Abschläge signalisiert.

Im Fokus stand gestern einmal mehr der Ölpreis. Wegen der anhaltend schwierigen Lage im Nahen Osten liegen die Ölnotierungen weiterhin jenseits der 100-Dollar-Marke. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, bei der Anleger mit einer geldpolitischen Straffung rechnen.

Bremsend wirkte gestern auch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und damit verbundene Sicherheitsbedenken, was die Halbleiterbranche weltweit auf Talfahrt schickte. In Österreich büßten AT&S-Titel 9,0 Prozent ein.

Am Vormittag rücken datenseitig die Ergebnisse der ZEW-Umfrage des laufenden Monats in den Fokus. Vor dem Hintergrund der jüngsten Korrektur an den Aktienmärkten, der steigenden Zinsen und Zinserwartungen sowie dem hohen Niveau der Rohölpreise erwarten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) eine zurückhaltende Stimmung unter den Befragten.

In den USA steht mit dem Empire State-Index die erste Umfrage im Verarbeitenden Gewerbe an. Auch hier gehen Experten von schwächeren Ergebnissen aus.

Zum Wochenstart fielen in Wien die schwergewichteten Bankwerte zum Teil deutlich. RBI nahmen um 4,29 Prozent auf 63,65 Euro ab, Erste Group verloren 1,72 Prozent auf 119,90 Euro. Zu den raren ATX-Gewinnern gehörten zu Handelsschluss die Werte von Strabag (+0,75 Prozent), UNIQA (+0,66 Prozent), Österreichische Post (+0,48 Prozent) und OMV (+0,14 Prozent).

Am Montag hatte der ATX um 1,77 Prozent schwächer bei 6.763,22 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Rosenbauer +1,25% 65,00 Euro Semperit +1,11% 18,20 Euro Strabag +0,75% 107,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -9,01% 151,40 Euro Raiffeisen Bank International -4,29% 63,65 Euro RHI Magnesita -3,58% 32,30 Euro

moe/ste

ISIN AT0000999982

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