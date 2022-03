Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel nach den massiven Vortageszuwächsen wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit minus 0,01 Prozent kaum bewegt, nachdem der ATX am Mittwoch um enorme 7,2 Prozent hochgesprungen war.

Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren nach dem starken Vortageserholungsschub Kursverluste. Im Fokus steht an den Märkten weiterhin die Entwicklung im Ukraine-Russland-Krieg. Heute steht ein erstes hochrangiges Gespräch der Konfliktparteien seit Kriegsbeginn an. Hoffnung für das Treffen des ukrainischen Außenministers und seines russischen Kollegen hatten zuletzt vage Signale der Kompromissbereitschaft gemacht.

Auf Unternehmensebene legte am heimischen Aktienmarkt Lenzing Zahlen vor. Trotz der Kostenanstiege bei Energie, Rohstoffen und Logistik hat der oberösterreichische Faserhersteller seine Ergebnisse im abgelaufenen Jahr deutlich verbessert. Der Jahresüberschuss betrug 127,7 Mio. Euro, nach einem Fehlbetrag von 10,6 Mio. Euro im Jahr davor.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit sehr deutlichen Zuwächsen den Handel beendet. Der ATX steigerte sich um massive 7,16 Prozent auf 3.185,96 Einheiten. Inmitten einer sehr starken europäischen Anlegerstimmung wurde am heimischen Aktienmarkt die Erholung vom Dienstag beschleunigt. An den vorangegangenen Tagen gab es jedoch wegen des Ukraine-Russland-Kriegs eine Talfahrt am heimischen Aktienmarkt zu beobachten.

Unter den Einzelwerten in Wien zogen vor allem die Bankenwerte massiv nach oben. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) und der Erste Group sprangen jeweils zweistellig um 17,3 bzw. 13,4 Prozent in die Höhe. Die Papiere der Bawag verteuerten sich um 8,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International +17,32% 13,75 Euro Erste Group +13,40% 29,54 Euro Wienerberger +10,52% 27,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Frequentis -2,85% 27,30 Euro Semperit -2,60% 24,35 Euro Schoeller-Bleckmann -1,68% 46,90 Euro

