Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Dienstag zu Handelsbeginn mit knapp behaupteter Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn geringfügig um 0,03 Prozent leichter. Auch das europäische Umfeld wird mit kleineren Abgaben gesehen. Die Vorgaben der Asien-Märkte fielen uneinheitlich aus.

Marktbeobachter sprechen von einem Stabilisierungsversuch nach dem klar negativen Wochenbeginn. Am Montag sind die europäischen Börsen angesichts des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline gehörig unter Druck geraten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb heute noch dünn. Ergebnisse zum ersten Quartal gab es vor Handelsstart von Zumtobel. Die Vorarlberger Leuchtenfirma ist im ersten Quartal 2022/23 deutlich gewachsen und geht auch für das Gesamtjahr von einem weiteren Wachstum aus.

Datenseitig rücken in Europa die Auftragseingänge der deutschen Industrie in den Fokus: Im Juli gingen erneut weniger Aufträge ein. Mehr Aufmerksamkeit dürfte aber wohl dem ISM-Index des Nicht-Verarbeiten den Gewerbes in den USA zuteilwerden, kommentierten dien Helaba-Experten.

Am Montag hatte der ATX um 1,41 Prozent schwächer bei 2.850,66 Punkten geschlossen. Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 löst eine erneute Rally beim europäischen Gaspreis aus und belastete die Aktienindizes diesseits des Atlantiks bis Sitzungsschluss, während in den USA feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Branchenseitig waren die wichtigsten heimischen Bankenwerte mit Verlusten aus dem Handel gegangen. So gaben die Aktien der BAWAG um 2,6 Prozent nach, Raiffeisen verloren 2,1 Prozent und Erste Group 0,3 Prozent. Ebenfalls Kursverluste präsentierten die Anteilsscheine der Energieversorger Verbund und EVN. Sie büßten um 1,9 bzw. 1,6 Prozent ein.

Die Papiere der OMV gaben gut ein Prozent ab. "Wir erhalten derzeit rund 30 Prozent der nominierten Mengen am Knoten Baumgarten", sagte ein Sprecher des Wiener Öl- und Gaskonzerns OMV auf Anfrage von Reuters zu den jüngsten Ereignissen am Markt für europäisches Erdgas.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility AG +2,53% 60,70 Euro Do & Co +2,15% 80,70 Euro Marinomed +1,99% 61,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -4,96% 41,20 Euro Wienerberger -4,23% 22,18 Euro Zumtobel -2,96% 6,55 Euro

ISIN AT0000999982