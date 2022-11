Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handelstag mit kaum veränderter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn ein sehr kleines Minus von 0,04 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld wird knapp im Minus erwartet.

Der jüngste Erholungsschub an den Börsen könnte damit vorerst gestoppt sein. Der ATX etwa hatte zuvor drei klare Gewinntage in Folge absolviert. Datenseitig ist der Kalender heute international leer gefegt und nur einzelne Notenbankvertreter in den USA und der Eurozone melden sich zu Wort, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem sei der Einfluss der US-Zwischenwahlen auf das Marktgeschehen bisher überschaubar, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt stehen auf Unternehmensebene in der laufenden Berichtssaison Addiko Bank, FACC und voestalpine mit publizierten Quartalszahlen im Fokus. Der Stahlkonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Dank einer "sehr guten Nachfrage" in den meisten Marktsegmenten und dem "hohen Preisniveau" der hauseigenen Produkte stieg das Ergebnis nach Steuern gegenüber der Vorjahresperiode in einem "tendenziell negativen Umfeld" um 47 Prozent auf 715 Mio. Euro. Die Analysten von der Baader Bank schreiben von einem Rekordergebnis leicht über den Erwartungen.

Der Luftfahrtzulieferer FACC ist im dritten Quartal operativ in die roten Zahlen gerutscht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich auf minus 1,9 Mio. Euro. Die Erste Group bewertete den Ebit-Ausweis als unter den Prognosen, die Umsatzentwicklung überraschte im abgelaufenen Jahresviertel aber positiv.

Von Analystenseite revidierte die Deutsche Bank ihr Kursziel für die Andritz-Aktie von 61 auf 63 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig unverändert belassen. Zudem meldete sich die Baader Bank und kappte ihr Kursziel für die Semperit-Aktie von 45 auf 30 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde hingegen bestätigt. Für Rosenbauer bekräftigten die Baader-Experten ebenfalls ihr Votum "Buy" mit einem unveränderten Kursziel von 42 Euro.

Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg um 0,61 Prozent auf 3.158,71 Einheiten und konnte damit seine jüngsten Zugewinne etwas ausbauen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit positiven Vorzeichen.

Unter den Einzelwerten konnten Lenzing an die zuletzt klaren Kurszuwächse anknüpfen und kletterten um weitere knapp 17 Prozent hoch. In einem starken europäischen Tech-Sektor zeigten sich AT&S um 2,3 Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +16,97% 69,60 Euro UBM Development +4,32% 31,40 Euro Agrana +3,10% 14,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Addiko Bank -3,11% 10,90 Euro Telekom Austria -1,66% 5,91 Euro Pierer Mobility -1,31% 60,20 Euro

ste/mik

ISIN AT0000999982