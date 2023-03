Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch mit kaum veränderter Tendenz eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit plus 0,03 Prozent nur wenig bewegt. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten leichte Zuwächse an.

Die Überseevorgaben fielen gemischt aus. Während die Wall Street am Vorabend mit Verlusten schloss konnte die chinesische Börse nach starken Konjunkturdaten klar zulegen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Ergebnispräsentation der Flughafen Wien ins Blickfeld der Anleger. Der führende heimische Airport steigerte den Gewinn im abgelaufenen Jahr 2022 auf über 128 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Zuwächsen geschlossen. Im Rampenlicht standen am Vortag vor allem positive Jahreszahlen des Schwergewichtes Erste Group. Der heimische Leitindex ATX erhöhte sich um 1,43 Prozent auf 3.547,11 Einheiten.

Die Erste Group hat im Geschäftsjahr 2022 den Gewinn von 1,92 Mrd. Euro auf 2,16 Mrd. Euro gesteigert und damit unter Investoren für Nachfrage nach ihrem Wertpapier gesorgt. Für die Aktien ging es um mehr als fünf Prozent hinauf.

ste/ger

ISIN AT0000999982